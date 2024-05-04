Пентагон закупит для Украины оружие против глушилок GPS | 360°

04 мая 2024, 03:46
Пентагон закупит для Украины оружие против глушилок GPS
Пентагон заключил контракт на $23,5 млн для покупки оружия против глушилок GPS
Пентагон выделил 23,5 миллиона долларов на приобретение для Украины оружия против глушилок GPS. Исполнителя контракта уже определили, сообщили в оборонном ведомстве.
«Контракт на 23,5 миллиона долларов получит Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS», — сказано в документе.
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Оружие увеличенной дальности американцы планируют внедрить в существующие комплекты артиллерии. Военная техника предназначается для Украины.
Американские СМИ заявили, что беспилотники, переданные Украине Штатами, работают в зоне СВО не так хорошо, как должны были. Дроны не способны справиться с технологиями отключения GPS и радиоэлектронными помехами, из-за чего не летают на заявленное расстояние.
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