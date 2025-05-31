Пентагон выделит миллиард долларов на оружие «быстрого глобального удара»

Пентагон принял решение инвестировать один миллиард долларов в создание новейшего оружия. Об этом сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства.

Министерство опубликовало реестр контрактов, в который включили договор с компанией Lockheed Martin Space. Согласно документу, Пентагон выделил ей 1 002 700 000 долларов, работы по нему завершатся 31 августа 2028 года.

По информации РИА «Новости», предполагается, что за это время американские специалисты разработают высокоточное неядерное оружие «быстрого глобального удара», которое сможет ударить по любой цели в мире за один час.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в стране создали и начали массово производить собственное гиперзвуковое оружие.

На торжественной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте он отметил, что разработку удалось собрать благодаря администрации бывшего президента Барака Обамы. По словам Трампа, Белый дом получил он нее необходимые сведения.