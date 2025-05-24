Трамп заявил о наращивании производства гиперзвуковых ракет в США

Соединенные Штаты успешно завершили создание собственного гиперзвукового оружия и приступили к массовому производству. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк.

«Мы их разработали. А теперь собираем в больших количествах», — сказал американский лидер на мероприятии, трансляцию которого вел Белый дом.

По его словам, Россия смогла создать гиперзвуковое оружие после того, как получила нужные сведения от администрации бывшего президента Барака Обамы. Доказательств этому Трамп не привел.

До этого в Пентагоне заявляли, что Вашингтон отстал от России и Китая. Американские военные подчеркивали необходимость обновления устаревших ядерных арсеналов и разработки современных гиперзвуковых технологий.

Ранее стало известно, что российские ракеты «Кинжал» стали ужасом для США.