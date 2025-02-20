Илон Маск проверит расходы Пентагона

Команда специалистов из американского Департамента эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, приступила к изучению бюджетных расходов Пентагона. Об этом сообщило издание Military.com .

Эксперты получили доступ к информационным системам и базе данных Министерства обороны США при содействии его главы Пита Хегсета.

Пентагон — крупнейшее федеральное агентство, его бюджет составляет около 850 миллиардов долларов. Он обладает значительной частью наиболее конфиденциальной информации, касающейся национальной обороны США. В ведомстве служит более двух миллионов военнослужащих.

Проверка работы ведомства является частью усилий по снижению расходов. На прошлой неделе Хегсет заявил журналистам, что приветствует усилия Маска и его команды и уверен, что они смогут найти «миллиарды долларов» для экономии.

Министерство обороны уже сообщило, что дало указание военным составить список возможных сокращений, которые могут составить около 50 миллиардов долларов из бюджета на 2026 финансовый год.

Ранее Маск потребовал проверить запасы золота в Форт-Ноксе, чтобы убедиться, что его никто не украл. С предложением о том, чтобы провести аудит золотых резервов в рамках кампании по сокращению государственных расходов, к бизнесмену ранее обращались пользователи социальных сетей.