Пентагон уволит до тысячи военных-трансгендеров

Минобороны США анонсировало увольнение до тысячи военнослужащих-трансгендеров*. Об этом сообщило агентство Associated Press .

«Пентагон немедленно начнет увольнять из армии до тысячи военнослужащих-трансгендеров, открыто идентифицирующих себя», — отметили авторы материала.

По их данным, остальным сотрудникам предоставят 30 дней на самоидентификацию согласно новой директиве. Скорее всего, увольнению подвергнутся те военные, у которых в медкартах диагностировали гендерную дисфорию.

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