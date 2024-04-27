Пентагон ушел от ответа на вопрос о возможности победы Украины в конфликте | 360°

Мир 27 апреля 2024, 00:22 Пентагон ушел от ответа на вопрос о возможности победы Украины в конфликте В Пентагоне отказались отвечать на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams РИА «Новости»

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В Пентагоне отказались комментировать уязвимость американских танков Abrams и их отвод с линии боевого соприкосновения на Украине. Кроме того, председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун ушел от ответа на вопрос о возможности победы Украины, , сообщило РИА «Новости».

В ходе брифинга для прессы в Пентагоне один из журналистов спросил, сможет ли Украина победить.

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«Ключевой момент здесь заключается в том, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя», — ответил Браун.

Информацию об отводе танков Abrams с линии боевого соприкосновения из-за их уязвимости перед российскими дронами военный чиновник вовсе оставил без комментариев, переадресовав этот вопрос Украине.

Ранее стало известно, что ВСУ отказались от использования Abrams на поле боя и вообще отвели их от линии фронта. Американские танки оказались беззащитны перед российскими дронами.

До этого сообщили, что российские военные за последние два месяца выбили несколько таких машин.