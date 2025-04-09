Пентагон связал будущее военного присутствия США в Европе с переговорами по Украине

Хегсет: США пока не определились с военным присутствием в Европе

Вопрос размещения американских войск в Европе зависит от результатов переговоров США с Россией и Украиной. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Пит Хегсет, сообщило агентство Reuters .

Окончательное решение, по его словам, может принять лишь президент США Дональд Трамп. Однако многое зависит от геополитической обстановки в Европе.

«И у нас продолжатся обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, относительно того, какой следует быть расстановке наших сил на континенте», — сказал министр обороны.

Хегсет ранее на слушаниях комитета палаты представителей по делам вооруженных сил предупредил, что военное присутствие США в Европе не продлится вечно. На это верховный главнокомандующий группировкой НАТО Кристофер Каволи призвал сохранить нынешнюю расстановку сил.

Ранее командование армии США в Европе и Африке вывело войска и технику с базы в Польше, которая координировала помощь Украине. Военные объяснили это оптимизацией ресурсов.