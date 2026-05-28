Пентагон намерен создать в штате Миссисипи новый испытательный полигон для беспилотников. Об этом сообщило издание Defense News .

В статье отметили, что проект расширит действующие испытательные площадки в Космическом центре НАСА имени Джона Стенниса. Создание новой базы поможет в разработке воздушных, морских и наземных дронов.

Также журналисты заявили, что расположенный недалеко от побережья Мексиканского залива Космический центр Стенниса уже сейчас позволяет проводить ракетные испытания и военные разработки благодаря обширному ограниченному воздушному пространству, выходу к водным путям и относительной удаленности.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в Пентагоне признали лидерство России в производстве передовых беспилотников. Российская сторона опередила Америку в постройке предприятий, способных производить высокотехнологичные дроны.