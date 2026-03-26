Пентагон разработал сценарии финального удара по Ирану

Axios назвал четыре основных сценария Пентагона для финального удара по Ирану

Соединенные Штаты готовятся к возможному «сокрушительному финальному удару» по Ирану. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным журналистов, американское руководство рассматривает четыре варианта развития событий.

Один из них предполагает блокаду острова Харк, который является главным центром экспорта иранской нефти.

Также рассматривается возможность вторжения на Ларак, используемый Ираном для усиления своего влияния в Ормузском проливе. Там размещены оборонительные сооружения, ударные катера и радиолокационные станции, контролирующие судоходство в акватории.

Еще один вариант — взятие под контроль стратегического острова Абу-Муса, а также двух соседних островов, расположенных у западных ворот пролива. Сейчас они под контролем Ирана, но на них также претендуют ОАЭ.

Пентагон разработал и планы блокировки или захвата судов, перевозящих иранскую нефть из восточной части Ормузского пролива.

Кроме того, американские военные подготовили планы наземных операций на территории Ирана для захвата объектов, на которых хранится высокообогащенный уран.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану самым сильным ударом, если государство не пойдет на сделку. Он отметил, что «не блефует и готов обрушить настоящий ад».