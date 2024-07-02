Пентагон раскрыл состав нового пакета помощи Украине

США планируют выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму свыше 2,3 миллиарда долларов. Он будет включать дополнительные средства противовоздушной обороны, противотанковые вооружения и боеприпасы, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Его процитировало РИА «Новости».

«Этот пакет будет включать дополнительные перехватчики ПВО, противотанковые вооружения, а также критически важные боеприпасы из арсенала Соединенных Штатов», — сказал Остин.

В ходе встречи с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым в Вашингтоне он отметил, что США и их союзники планируют «выстроить мост» для будущего вступления Украины в альянс.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для завершения боевых действий на Украине в течение двух-трех месяцев нужно, чтобы США и страны Запада отказались от поставок вооружений ВСУ.