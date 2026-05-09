Пентагон раскрыл детали погони военных за НЛО, который разделился надвое и ушел

В конце 2025 года американские военные преследовали сверхскоростной неопознанный объект, который на их глазах разделился надвое и скрылся от погони. РИА «Новости» ознакомилось с показаниями свидетеля, вошедшими в материалы об НЛО, опубликованные Пентагоном.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал представить материалы военного ведомства об НЛО и внеземной жизни. Пентагон опубликовал после этого текстовые документы, десятки фото и видеоматериалы.

В одном из документов говорилось, что в конце 2025 года федеральные агенты и высокопоставленные сотрудники разведки применили вертолеты и системы FLIR, когда искали аномалии в горном массиве. В ходе операции обнаружили шар, описанный как «раскаленный», который до начала движения завис на уровне земли.

«Пост [наблюдения] сообщил, что шар направился на восток, затем на юг на высокой скорости, после чего разделился на два объекта», — говорилось в показаниях свидетеля.

Кроме того, в ходе движения из них выделился третий объект, ушедший в другом направлении. Американскому военному вертолету не хватило технических возможностей, чтобы продолжить погоню. НЛО преодолел более 32 километров за считанные секунды.

Ранее хакеры уничтожили сотни гигабайт данных об НЛО на сервере проекта The Black Vault. Это произошло через несколько часов после того, как Трамп приказал военным раскрыть эту информацию.