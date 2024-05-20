Пентагон прокомментировал замену американских военных на российских в Нигере | 360°

Мир 20 мая 2024, 02:15 Пентагон прокомментировал замену американских военных на российских в Нигере Пентагон: США не ждут, что российские военные займут в Нигере место американских РИА «Новости»

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США не ждут, что российские военные в Нигере заменят американских после их вывода. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель Пентагона, его слова передало РИА «Новости».

«Они (представители Минобороны Нигера — прим. ред.) сказали, что не хотят значительного количества иностранных сил в стране», — пояснил американский чиновник.

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Представитель Пентагона на вопрос о присутствии российских сил в Нигере ответил, что «они слышали», что русские могут быть в столице, но не знают, где именно.

Нигер и США договорились о выводе американских военных из республики до 15 сентября. Власти Нигера выдали США разрешение на пролет и посадку военных самолетов.