Нигер и США договорились о выводе военных из республики до 15 сентября | 360°

Мир 19 мая 2024, 18:25 Нигер и США договорились о выводе военных из республики до 15 сентября CNSP: США выведут войска из Нигера не позже 15 сентября РИА «Новости»

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Руководство США и Нигера согласовали детали вывода американских военных из региона. Об этом сообщила пресс-служба правящего в африканской стране Национального совета по защите отечества (CNSP).

Войска уйдут из Нигера не позднее 15 сентября этого года. Нигерийская сторона подтвердила, что вывод военных уже начался.

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«Министерство национальной обороны Нигера и Министерство обороны США достигли договоренности о разъединении, чтобы осуществить вывод американских войск», — указали в пресс-службе.

Представители обеих стран встретились в городе Ниамея 15–19 мая и обсудили детали решения о выводе военнослужащих. Власти Нигера выдали США разрешение на пролет и посадку военных самолетов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американцам придется покинуть военные базы в Нигере. Он подчеркнул, что США разрабатывают варианты создания военного присутствия в Западной Африке.