Пентагон признался в оттоке военных летчиков в коммерческую авиацию | 360°

Мир 01 мая 2024, 00:35 Пентагон признался в оттоке военных летчиков в коммерческую авиацию Пентагон: военные летчики уходят в коммерческую авиацию из-за высоких зарплат Pixabay

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ВВС США столкнулись с сокращением количества военных пилотов, которые уходят в коммерческую авиацию из-за более высоких зарплат. Об этом сообщил министр американских военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл, его слова привело РИА «Новости».

«Мы испытываем сокращение пилотов и работаем над снижением этого [оттока]», — рассказал Кендалл на слушаниях в палате представителей.

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Пентагон пытается снизить количество переходов военных летчиков в коммерцию, предоставляя им программу бонусов, добавил министр.

США ранее пообещали поставить на Украину истребители F-16 вместе с обученными пилотами и механиками. С таким заявлением на заседании контактной группы выступил министр обороны США Ллойд Остин. Самолеты начнут поступать на Украину уже в этом году. Обучением персонала занимаются Нидерланды, Дания, США и еще несколько западных стран.