Пентагон признал, что Байден солгал на дебатах по поводу гибели военных США

Фото: РИА «Новости»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден солгал, назвав себя первым лидером страны, при котором американские военные якобы не погибали за рубежом. Об этом завила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она подчеркнула, за время президентства Байдена ВС США понесли потери при выводе войск из Афганистана, а также в результате нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке.

Ранее Байден решил принять участие во втором раунде предвыборных дебатов в сентябре. Первое выступление американского лидера в дискуссии с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом признали неудачным.

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