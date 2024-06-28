Байден решил участвовать во втором раунде дебатов после провала в первом

CNN: Байден собирается участвовать во втором раунде дебатов в сентябре

Фото: РИА «Новости»

Американский лидер Джо Байден собирается принять участие во втором раунде предвыборных дебатов в сентябре. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимного советника президента.

По мнению источника, выступление главы государства на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом было неудачным. Однако предвыборный штаб собирается выделить положительные моменты выступления.

За кампанию Байдена отвечают те же специалисты, которые помогли переизбраться экс-президенту США Бараку Обаме. Его первые дебаты тоже оказались провальными.

Сторонники действующего американского лидера признали неудачу Байдена на дебатах. После мероприятия демократы отчаялись и запаниковали.

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