Пентагон подписал соглашение об увеличении выпуска ракет Patriot и THAAD

Пентагон заключил соглашения, которые направлены на расширение производственных мощностей по выпуску важных компонентов для ракет-перехватчиков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство войны США.

Договоренности обеспечат гарантии спроса для поставщиков. Это позволит увеличить объемы производства систем PAC-3 в три раза, THAAD — в четыре раза. В рамках соглашения предусмотрено и создание еще одного источника поставок твердотопливных двигателей.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что НАТО должен следовать жесткой линии. По его словам, НАТО нужно вновь стать настоящим военным союзом, который будет располагать реальными возможностями по сдерживанию на континенте.