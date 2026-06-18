Глава Пентагона заявил, что НАТО должен следовать жесткой линии

НАТО необходимо вернуть себе статус «настоящего военного альянса, придерживающегося жесткой линии». Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет журналистам в Брюсселе, его процитировал ТАСС .

«Генсек [альянса Марк Рютте] проделал невероятную работу вместе с нами, президентом [США Дональдом] Трампом и НАТО ради достижения версии НАТО 3.0. Это осознание реалий, сложившихся после холодной войны», — сказал Хегсет.

По словам главы Пентагона, нужно вновь стать настоящим военным союзом, который будет располагать реальными возможностями по сдерживаю на континенте и следовать жесткой линии. Кроме того, блоку необходимо взять на себя главную роль в защите Европы «конвенциональными средствами».

Также Хегсет отметил, что США намерены убеждать своих союзников по НАТО в необходимости повышения оборонных расходов как публично, так и приватно.

Ранее газета The Independent сообщила, что силы НАТО отрепетировали войну с Россией. Учения прошли из лондонского метрополитена.