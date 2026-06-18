Пентагон начнет шестимесячный аудит размещения американских военных в Европе. Об этом объявил министр войны Пит Хегсет, его слова привело агентство Reuters .

«Это проверка, в ходе которой одни страны провалятся, а другие пройдут с легкостью», — заявил он.

По словам Хегсета, цель такой проверки — обеспечить лидерство НАТО в Европе как можно быстрее.

В дальнейшем вклад США в альянс будет зависеть от военных расходов других стран блока, подчеркнул министр.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские страны на саммите G7 во Франции могли накачать президента США Дональда Трампа вредными идеями, поскольку хотят воевать с Россией и ошибочно считают, что ситуация на поле боя меняется в пользу Украины.