Пентагон опроверг приказ остановить кибероперации против России

Пентагон опроверг сообщения о том, что глава Минобороны США Пит Хегсет приказал приостановить проведение киберопераций против России. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg .

«Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против российских целей, и не было никакого приказа об отказе от этого приоритета», — заявил он.

Сообщения о якобы остановке деятельности Киберкомандования США против России разозлили демократов, в том числе лидера меньшинства в сенате Чака Шумера, отметили авторы материала.

О приказе Хегсета прекратить любую деятельность против России на прошлой неделе сообщило издание Record. Речь шла в том числе о наступательных кибероперациях.