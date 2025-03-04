Пентагон опроверг приказ остановить кибероперации против России
Пентагон опроверг сообщения о том, что глава Минобороны США Пит Хегсет приказал приостановить проведение киберопераций против России. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg.
«Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против российских целей, и не было никакого приказа об отказе от этого приоритета», — заявил он.
Сообщения о якобы остановке деятельности Киберкомандования США против России разозлили демократов, в том числе лидера меньшинства в сенате Чака Шумера, отметили авторы материала.
О приказе Хегсета прекратить любую деятельность против России на прошлой неделе сообщило издание Record. Речь шла в том числе о наступательных кибероперациях.
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