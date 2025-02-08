Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью

В школах, находящихся в ведении Пентагона, ограничили доступ к книгам, которые связаны с вопросами инклюзивности. В их числе оказались произведения по психологии и иммиграции. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Пентагон начал ограничивать доступ к книгам и учебным материалам по предметам от иммиграции до психологии в своей школьной системе, обслуживающей семьи американских военнослужащих», — написали авторы материала.

Представители учебного подразделения Пентагона подтвердили, что доступ к некоторым книгам, в том числе тем, которые могут быть связаны с вопросами гендерной идентичности или равенства, ограничили. Это сделано для того, чтобы провести оценку соответствия литературы и учебных материалов последним распоряжениям президента Трампа.

В декабре 2024 года президент Дональд Трамп заявил, что на государственном уровне закрепят политику, признающую только два пола — мужской и женский. Позже он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. По его мнению, практика «инклюзивности» может нарушать гражданские права.

Ранее В США запретили празднование Месяца истории темнокожих из-за указа Трампа о меньшинствах.