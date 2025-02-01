В США запретили празднование Месяца истории темнокожих из-за указа Трампа о меньшинствах

NBC: в США отменили памятные мероприятия из-за указа Трампа о меньшинствах

Американские федеральные агентства отменили празднования некоторых памятных дат, связанных с различными меньшинствами в США. Об этом сообщил канал NBC .

Распоряжение о приостановке проведениях внутренних мероприятий поступило от разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов. Решение приняли в рамках выполнения указа президента Дональда Трампа о закрытии всех программ по разнообразию, равенству и инклюзивности.

В числе отмененных празднований — мероприятия в честь Дня Мартина Лютера Кинга, Дня равенства женщин, Дня памяти жертв холокоста, Месяца истории темнокожих и Месяца гордости, посвященного поддержке ЛГБТ*. Отметить даты в индивидуальном порядке по-прежнему можно.

Ранее Государственный департамент США запретил представительствам демонстрировать флаг ЛГБТ* внутри страны и за ее пределами.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.