Пентагон объяснил переброску USS Nimitz на Ближний Восток защитой военных

США приняли решение перебросить авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz на Ближний Восток для защиты американского военного контингента. Об этом заявил представитель Пентагона в беседе с Navy Times.
Он отметил, что министр обороны США Пит Хегсет отдал распоряжение направить авианосную группу USS Nimitz в зону CENTCOM. Американский корабль покинул Южно-Китайское море утром 16 июня и направился на запад в сторону Аравийского моря.
В связи со срочностью задачи пришлось отменить заход USS Nimitz во вьетнамский порт Дананг. На прошлой неделе эта авианосная группа проводила операции по обеспечению морской безопасности в Южно-Китайском море.
Соединенные Штаты перебрасывают военные ресурсы на Ближний Восток на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Президент США Дональд Трамп призвал стороны заключить сделку. По словам американского лидера, он делает многое, что установить мир на Ближнем Востоке.
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