Пентагон объяснил переброску USS Nimitz на Ближний Восток защитой военных

США приняли решение перебросить авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz на Ближний Восток для защиты американского военного контингента. Об этом заявил представитель Пентагона в беседе с Navy Times.

Он отметил, что министр обороны США Пит Хегсет отдал распоряжение направить авианосную группу USS Nimitz в зону CENTCOM. Американский корабль покинул Южно-Китайское море утром 16 июня и направился на запад в сторону Аравийского моря.

В связи со срочностью задачи пришлось отменить заход USS Nimitz во вьетнамский порт Дананг. На прошлой неделе эта авианосная группа проводила операции по обеспечению морской безопасности в Южно-Китайском море.

Соединенные Штаты перебрасывают военные ресурсы на Ближний Восток на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Президент США Дональд Трамп призвал стороны заключить сделку. По словам американского лидера, он делает многое, что установить мир на Ближнем Востоке.