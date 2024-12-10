Пентагон: США в последние дни не использовали канал связи с РФ по Сирии

Руководство США не задействовало канал связи с Россией с момента госпереворота в Сирии, но он по-прежнему остается рабочим. Об этом на брифинге заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Я не отслеживаю какого-либо нового использования канала связи для избежания конфликтов с тех пор, когда об этом упоминали в последний раз. Но, опять же, это всегда остается возможным», — отметила она.

В ходе закрытого брифинга Сингх также отметила, что смена власти в Сирии является для народа «моментом исторической возможности», чтобы построить лучшее будущее в стране.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол призвал Белый дом вывести войска с сирийской территории. Он указал на необходимость прекратить участвовать в конфликте, так как присутствие солдат США не является сдерживающим фактором, и военные только стали мишенью. По его словам, война в Сирии столкнула исламистов с социалистическими курдами и «иранскими марионетками».