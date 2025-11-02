Пентагон начал готовиться к действиям против Нигерии

Пентагон после приказа президента США Дональда Трампа начал готовиться к действиям против Нигерии. Об этом заявил глава ведомства Пит Хегсет в социальной сети Х.

«Убийства невинных христиан в Нигерии и где угодно должны остановиться немедленно. Министерство войны готовится к действию», — подчеркнул.

Шеф Пентагона прикрепил к посту скриншот Трампа о готовности к действиям против африканской страны. Хегсет призвал правительство Нигерии защитить христиан, в противном случае США «уничтожат террористов, которые совершают жуткие зверства».

В конце октября американские власти не исключили ударов по Венесуэле уже в ближайшие дни. Президент страны Николас Мадуро попросил помощи у российского лидера Владимира Путина.