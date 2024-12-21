Пентагон испытал две новые дальнобойные ракеты

Американская армия провела испытания двух новых дальнобойных ракет. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Первая из них — гиперзвуковая ракета большой дальности Dark Eagle. По заявлениям Пентагона, ее боевой блок может достигать скорости до пяти Махов (около 1,7 километра в секунду), а ориентировочная дальность — почти 2,8 тысячи километров. Особую роль этим ракетам американские военные отводят на случай конфликта с Китаем, поэтому, вероятно, разместят на базе на Филиппинах.

Второй проект — PrSM, который заменит в американских войсках ATACMS. У них одинаковые пусковые установки, поэтому эксперты не исключают, что часть таких ракет могут передать украинской армии для испытаний.

Ранее министерство обороны во время брифинга начальника Генштаба Валерия Герасимова показало, какие регионы России находятся в зоне досягаемости ракет ATACMS.