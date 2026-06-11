Пентагон эвакуировали люди в костюмах химзащиты

Военные заблокировали несколько этажей и коридоров в Пентагоне. Они также провели частичную эвакуацию персонала министерства, сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные экстренные службы.

Источники телеканала объясняли эвакуацию «инцидентом с опасными материалами». Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что системы внутри здания «обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности до определения ее значимости».

«Департамент выполняет стандартные протоколы защиты, включая приказ о размещении в укрытии в пострадавшем районе. Группы реагирования находятся на месте и готовы оказать поддержку находящимся в здании людям», — объяснил Парнелл.

Два источника телеканала сообщили, что под блокировку попали объекты со второго по пятого этажи и коридоры с четвертого по седьмой обширного комплекса Пентагона.

Еще один собеседник рассказал CNN, что полицейские вошли в здание в противогазах и полном защитном снаряжении от химического оружия. Другие источники телеканала утверждали, что речь идет о ложной тревоге.

Инцидент в здании американского оборонного ведомства произошел на фоне резкой эскалации на Ближнем Востоке. Войска США в ночь на 11 июня нанесли массированные ракетные удары по иранским объектам.