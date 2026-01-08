США не задерживают хорошо вооруженные китайские танкеры, потому что опасаются ответа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военкор Александр Коц.

Он подчеркнул, что после захвата российского танкера Marinera в Сети будет появляться множество рассуждений о том, как защитить суда от «высокотехнологичных пиратов». По его словам, конвои военных кораблей не помогут решить проблему, так как ресурсов ВМФ на это не хватит.

Одним из вариантов действий мог бы стать наем подразделений ЧВК, допустил журналист.

«Орущий комплекс бортовой обороны в кабине экипажа вертолета, предупреждающий об опасности ракетной атаки, действует очень освежающе. Кому охота потерять штучных специалистов из группы спецназа в открытом море?» — отметил Коц.

Он также призвал рассмотреть опыт Китая, который хорошо оснащает оружием гражданские суда. Военкор напомнил, что именно китайская сторона покупала 90% венесуэльской нефти, но США не трогают танкеры КНР.

«Видимо, знают, что Пекин может ответить. В ВМС НОАК уже больше боевых кораблей, чем в ВМС США. В Пентагоне об этом прекрасно знают. И пока что борзеть не рискуют», — подчеркнул он.

Ранее американская береговая охрана захватила российский танкер Marinera. Секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила намерение США предать экипаж суду.