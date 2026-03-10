«Не та страна, за которую нужно воевать». Такер Карлсон осудил США за гибель иранцев

Журналист Такер Карлсон раскритиковал США после удара по школе в Иране

После удара по начальной школе для девочек в Иране США перестали быть «страной, за которую стоит воевать». Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил на своем YouTube-канале .

Он назвал произошедшее трагической ошибкой и заявил о необходимости по существу разобраться в причине нанесения удара.

«Это было автономное оружие, которое принимало решение? Была ли программа искусственного интеллекта, которая атаковала школу, приняв ее за нечто другое?» — задался журналист вопросом.

Карлсон призвал власти США принести официальные извинения за смерть мирных иранцев и выразил возмущение из-за использования ИИ в военных целях.

Кроме того, в соцсети X он назвал дипломатию США фальшивой, так как переговоры используются для отвлечения внимания.

«Таково послание миру — наша дипломатия фальшивая. Вы отправляете переговорщиков, они отвлекают, а затем вы готовите нападение», — подчеркнул Карлсон.

Атака на школу для девочек в городе Минаб произошла 28 февраля. Погибли около 170 человек, в том числе девочки в возрасте от семи до 12 лет.