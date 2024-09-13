Пенсионный возраст увеличат в Китае из-за роста продолжительности жизни

Утвержденная комитетом Всекитайского собрания реформа по повышению пенсионного возраста начнется в 2025 году и продлится 15 лет. Причиной такого решения стало увеличение продолжительности жизни, а также сокращение работающего населения, сообщило агентство Bloomberg .

Утвержденный план предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 63 лет. Для женщин рабочих профессий — с 50 до 55 лет, для сотрудниц, не занятых на тяжелых производствах, — с 55 до 58 лет.

После 2030 года минимальный срок уплаты взносов для получения пенсии постепенно увеличат с 15 до 20 лет с шагом в шесть месяцев каждый год. При этом те, кто накопит на выплаты по старости раньше срока, смогут прекратить рабочую деятельность за три года до достижения пенсионного возраста.

Если у пенсионера не пропало желание работать, то с согласия начальника он может продолжить трудовую деятельность, но не более трех лет.

О планах правительства Китая начать повышение пенсионного возраста стало известно еще в 2021 году. По прогнозам, к середине века численность пенсионеров составит 487 миллионов человек, или почти 35% от всего населения. Эта ситуация грозит дефицитом рабочей силы.