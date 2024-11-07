Пенсионер случайно заплатил за ужин 570 тысяч рублей в Таиланде

Thaiger: в Таиланде пенсионер случайно заплатил за ужин 570 тысяч рублей и исчез

Сотрудники известного ресторана в Бангкоке опубликовали в соцсетях пост с просьбой найти клиента, который случайно заплатил за обычный ужин 200 тысяч батов (571,5 тысячи рублей) вместо реальной суммы счета в 2020,91 бат (5,7 тысячи рублей), а затем исчез. Об этом сообщило издание The Thaiger .

«Мы разыскиваем клиента, который ужинал с нами вчера (3 ноября) в ресторане Neua Luan Luan, филиал Ратчапхрук, в 19:50 (по местному времени — прим. ред.). Клиент перевел лишнюю сумму в размере 200 000 бат», — говорится в сообщении.

Сотрудники ресторана попросили связаться с ними по телефону или электронной почте. Они рассказали, что пожилой мужчина расплатился за обед с помощью банковского перевода, но сумма оказалась в 10 раз больше указанной в чеке. Администрация заведения хочет вернуть клиенту его деньги.

В ресторане также предположили, что мужчина мог привыкнуть переводить крупные суммы по работе, поэтому и не обратил внимания на переплату. По мнению пользователей Сети, мужчина просто настолько богат, что даже не заметил изменений на своем банковском счете.

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