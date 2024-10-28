«Газета.Ru»: россияне каждый раз тратят на незапланированные покупки около тысячи рублей

Около трети россиян при каждом походе в магазин делают незапланированные покупки. Обычно речь идет о сладостях, снеках или праздничных товарах. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса лояльности «Апельсин».

Средний чек импульсивных покупок составляет около тысячи рублей. При этом 4% опрошенных признались, что хотели бы раз и навсегда отучиться от незапланированных приобретений.

Также 78% респондентов не видят проблемы в таких покупках, если они были сделаны при помощи кешбэка или списания баллов лояльности. Наконец, 86% опрошенных могут позволить себе импульсивую трату, если увидели большую скидку или выгодную акцию.