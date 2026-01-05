Пенсию Байдена назвали крупнейшей среди всех президентов США

NYP: пенсия Байдена составила примерно 417 тысяч долларов в год

Пенсия экс-лидера США Джо Байдена оказалась самой большой среди бывших американских лидеров. Об этом со ссылкой на вице-президента организации National Taxpayer Union Foundation Демиана Брэди сообщила газета New York Post .

Бывшему американскому лидеру выплачивают 417 тысяч долларов в год. По данным Брэди, эта сумма превысила президентскую зарплату.

«Долгая карьера в политике позволила экс-президенту Джо Байдену уйти в отставку с крупнейшей финансируемой налогоплательщиками пенсией среди всех бывших президентов в истории США», — уточнило издание.

Большую пенсию американский экс-лидер получил благодаря долгой карьере в политике — он проработал 44 года в сенате и на посту вице-президента. Деньги поступают ему сразу из нескольких пенсионных фондов, так как он служил на разных должностях.

