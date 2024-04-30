Пенсии отменили почти 300 тысячам украинских переселенцев | 360°

Мир 30 апреля 2024, 23:31 Пенсии отменили почти 300 тысячам украинских переселенцев Пенсионные выплаты не получат 299,4 тысячи переселенцев на Украине Freepik

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Пенсионные выплаты отменили почти 300 тысячам переселенцев на Украине. Об этом сообщило местное издание «Страна» со ссылкой на Пенсионный фонд государства.

«Количество пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, получивших указанный статус до 24 февраля 2022 года, прошли физическую идентификацию и получают пенсионные выплаты, составляет 228,4 тысячи человек. Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек», — сказано в публикации.

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Ранее киевский экономист Юрий Романенко заявил, что после завершения конфликта на Украине останется только 25 миллионов человек. Он обратил внимание, что в стране происходит ухудшение по всем структурным элементам человеческого капитала. По мнению эксперта, такая ситуация является национальной катастрофой, повлекшей демографический кризис в республике.