Пчелы до смерти закусали отца и дочь в Бразилии

В Бразилии отец и дочь погибли после того, как их искусали пчелы. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Все случилось в муниципалитете Вакария на северо-востоке штата Риу-Гранди-ду-Сул. Сильвана да Фатима Браганса да Луш находилась рулем автомобиля и потеряла управление. Она выехала на обочину и угодила в пчелиный улей.

На женщину напал рой, она закричала. На просьбы о помощи откликнулись соседи, 79-летний отец Сильваны поспешил к месту происшествия. Его самого и дочь пчелы сильно искусали. Оба погибли.

«Это жизни, которые можно было спасти. Ульи никогда не должны находиться рядом с дорогами — пчелы непредсказуемы и могут напасть по множеству причин», — сказал один из местных жителей.

