Паводок в Непале принес в реки Индии ядовитых рыб

Власти Индии запретили продавать и есть вынесенную паводком из Непала рыбу

Власти индийского штата Бихар запретили местным жителям ловить, продавать и есть необычный подвид рыб. Этих созданий в реку Гандак принесли паводковые воды из Непала, сообщило издание The Times of India .

Из-за притока воды Гандак вышла из берегов и затопила низины и населенные пункты в округах Западный Чампаран и Гопалгандж. Вместе с бурными потоками из непальских водоемов в русло реки попали новые обитатели.

Руководители министерства природы штата объяснил, что рыбы проделали немалый путь с затопленных территорий. Они контактировали с ядовитыми отходами, выбросами из канализаций и останками животных.

Употреблять в пищу такую рыбу опасно. Это может привести к тяжелому отравлению.

Директор Фонда дикой природы Индии Самир Кумар Синха предположил, что большинство занесенных наводнением особей относятся к виду Bagarius bagarius. Это хищные пресноводные рыбы из семейства сомовых, карликовые гунчи.

Поток воды пришел в индийские реки после оползня в Непале. Сель перекрыла озеро, оно вышло из берегов. Помощь в ликвидации последствий удара стихии стране предложили оказать США, Евросоюз и ряд других государств.

В регион приехали премьер-министр Китая Ли Цян и глава правительства Непала Балендра Шах.