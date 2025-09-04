Славянские страны никогда не вторгались в Западную Европу просто так, в то время как обратное происходило много раз. Об этом написал основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров в соцсети X .

Таким образом он ответил на пост Илона Маска, написавшего со ссылкой на нейросеть Grok, что слово «раб» (по-английски slave) пришло в английский язык через старофранцузский от латинского sclavus, означавшего «славянин».

«В Средние века жители Западной Европы, в основном франки, поработили множество славян», — заявил Дуров.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью китайскому информагентству «Синьхуа» обвинил страны Запада в попытках исказить итоги Второй мировой войны и переписать историю в угоду политическим интересам.