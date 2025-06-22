Паузу переговоров России и США объяснили разногласием о месте встречи

Ушаков: США попросили паузу в переговорах с Россией для выбора места встречи

Фото: РИА «Новости»

Причиной паузы в переговорах России и США стал вопрос географии. Американцам по неизвестным причинам не подошло предлагаемое место встречи, и сейчас они ищут альтернативы. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента по международным делам Павел Ушаков.

Он добавил, что, несмотря на отсутствие личных встреч, переговоры продолжились.

«Мы предлагали встретиться в одном месте, оно им не подошло по определенным соображениям, и сейчас они будут предлагать другой вариант. Может быть, что-то еще, но в основном вопрос географии», — заявил Ушаков.

Помощник президента России отметил, что положительные стороны в возобновлении диалога уже есть. Посол в Вашингтоне Александр Даричев на днях вручил верительную грамоту. Кроме того, у него начался близкий к нормальному контакт с Государственным департаментом и другими внешнеполитическими структурами США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал паузу в переговорах России и США по нормализации отношений необходимой для решения уже выработанных вопросов. Он пояснил, что после перерыва диалога двух держав требуется провести большую работу для компенсации понесенного ущерба.

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