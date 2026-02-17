Пауэлл провел в Женеве встречу с Уиткоффом и Дрисколлом

В Женеве советник по безопасности премьер-министра Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл встретился с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом. Об этом сообщил РИА «Новости» источник.

«Он встретился с Уиткоффом сегодня за завтраком. На встрече также присутствовал Дрисколл», — сказал собеседник агентства.

В понедельник в Женеву прибыла большая делегация из Великобритании. Она остановилась в отеле InterContinental, где ведутся переговоры между Россией, США и Украиной. Главой делегации стал Джонатан Пауэлл.

Состав переговорных групп не разглашается. Известно, что Россию представляют помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и глава Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

С американской стороны участвуют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет глава Офиса президента Кирилл Буданов.