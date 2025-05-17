Пациента с подозрением на лихорадку Эбола госпитализировали в Чехии

Чешский Минздрав: в Праге госпитализировали американца с подозрением на Эболу

В Праге госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола. Он прибыл из Демократической Республики Конго. Для уточнения диагноза его анализы отправили в Институт Роберта Коха в Берлине. Об этом сообщило издание Novinky со ссылкой на чешский Минздрав.

«Данный человек, гражданин США, прибыл в Чехию 6 мая из поездки в Руанду и Демократическую Республику Конго. В пятницу он обратился в больницу в городе Таборе с жалобами на плохое самочувствие», — написали авторы материала.

Мужчину с подозрением на Эболу специальным транспортом отправили в пражскую больницу «Буловка», где лечат инфекционные заболевания. Для точного диагноза экспресс-тесты отправили в Институт Роберта Коха в Берлине.

Мужчину с подозрением на Эболу изолировали в специальном биобоксе, сообщила пресс-секретарь больницы Эва Столейда Либигерова. Медики, работающие с ним, надевают защитные костюмы перед входом и тщательно дезинфицируются после выхода.

Новая пандемия может возникнуть из-за одной из 36 инфекций в списке ВОЗ. Об этом сообщил Геннадий Онищенко, заместитель президента Российской академии образования. Прежде всего, свиной и птичий грипп, а также хантавирус, лихорадка Эбола и оспа обезьян.