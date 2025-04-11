Патрушев счел решение Эстонии атаковать и топить суда на Балтике отвратительным
Решение Эстонии атаковать и даже уничтожать вызывающие подозрения суда на Балтике отвратительно. Об этом заявил председатель Морской коллегии России, помощник президента Николай Патрушев, его слова привело РИА «Новости».
Сама прибалтийская республика, подчеркнул Патрушев, не может это сделать, следовательно, за ней кто-то стоит.
«Это решение отвратительно. Нужно думать, как противодействовать. <...> Надо получить более подробную информацию, понять, как противодействовать этому. Надо обсудить», — добавил он.
Ранее стало известно, что парламент Эстонии рассматривает закон, наделяющий ВМС и силы обороны страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении атаковать эстонские объекты инфраструктуры.
Кроме того, в Эстонии предложили ввести налог за проход по Балтийскому морю.