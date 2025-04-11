Патрушев счел решение Эстонии атаковать и топить суда на Балтике отвратительным

Решение Эстонии атаковать и даже уничтожать вызывающие подозрения суда на Балтике отвратительно. Об этом заявил председатель Морской коллегии России, помощник президента Николай Патрушев, его слова привело РИА «Новости» .

Сама прибалтийская республика, подчеркнул Патрушев, не может это сделать, следовательно, за ней кто-то стоит.

«Это решение отвратительно. Нужно думать, как противодействовать. <...> Надо получить более подробную информацию, понять, как противодействовать этому. Надо обсудить», — добавил он.

Ранее стало известно, что парламент Эстонии рассматривает закон, наделяющий ВМС и силы обороны страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении атаковать эстонские объекты инфраструктуры.

Кроме того, в Эстонии предложили ввести налог за проход по Балтийскому морю.