Патрушев не исключил реформу ООН

Мир переживает трансформацию, и международные институты следует менять в соответствии с ней. Об этом в интервью ТАСС сообщил помощник президента России Николай Патрушев.

«Логичным следствием процесса нового миропорядка считаем реформу ООН. Совет Безопасности организации может быть изменен с учетом интересов всего мирового сообщества», — подчеркнул он.

Патрушев добавил, что западные страны не желают признавать изменений в мире.

В сентябре бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе рассказал, что западные страны разработали реформу организации, с тем чтобы выжить оттуда Россию.

Однако их план не сработает благодаря тому, что Россия получила в наследство от Советского Союза постоянное членство в Совбезе.