Дипломат Орджоникидзе: цель «западной» реформы Совбеза ООН — выжить Россию
Цель реформы Совбеза ОНН, разработанной западными государствами, — выжить оттуда Россию. Об этом заявил дипломат и бывший заместитель генсека организации Сергей Орджоникидзе в беседе с ИА НСН.
По его мнению, страны Запада не смогут реализовать задуманное.
«После распада СССР в 1991 году России как государству — продолжателю прав и обязательств Советского Союза перешло место постоянного члена», — напомнил эксперт.
Имея данный статус, РФ была обязана выплатить огромный государственный долг. Права и обязательства — «вещь серьезная», отметил Орджоникидзе.
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