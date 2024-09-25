Цель реформы Совбеза ОНН, разработанной западными государствами, — выжить оттуда Россию. Об этом заявил дипломат и бывший заместитель генсека организации Сергей Орджоникидзе в беседе с ИА НСН .

По его мнению, страны Запада не смогут реализовать задуманное.

«После распада СССР в 1991 году России как государству — продолжателю прав и обязательств Советского Союза перешло место постоянного члена», — напомнил эксперт.

Имея данный статус, РФ была обязана выплатить огромный государственный долг. Права и обязательства — «вещь серьезная», отметил Орджоникидзе.