Патрушев не исключил, что «Северные потоки» взорвали при участии спецслужб НАТО

Версия о том, что газопроводы «Северный поток» подорвали одни граждане Украины, вызывает сомнения. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в колонке издания «Коммерсант» .

Он допустил, что либо власти Германии не могут контролировать украинцев на своей территории, либо теракт помогли осуществить спецслужбы НАТО.

«Детали операции общественность узнает, как правило, от нелепых вбросов в прессу», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, утечки данных о подрыве «СП» вызывают много вопросов у компетентных людей.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль охарактеризовал подрыв газопроводов как акт террора. Он напомнил, что ЧП продолжают расследовать. Министр также выразил уверенность, что правоохранители обязательно найдут виновных.