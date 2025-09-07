Патрушев не исключил, что «Северные потоки» взорвали при участии спецслужб НАТО
Версия о том, что газопроводы «Северный поток» подорвали одни граждане Украины, вызывает сомнения. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в колонке издания «Коммерсант».
Он допустил, что либо власти Германии не могут контролировать украинцев на своей территории, либо теракт помогли осуществить спецслужбы НАТО.
«Детали операции общественность узнает, как правило, от нелепых вбросов в прессу», — подчеркнул Патрушев.
По его словам, утечки данных о подрыве «СП» вызывают много вопросов у компетентных людей.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль охарактеризовал подрыв газопроводов как акт террора. Он напомнил, что ЧП продолжают расследовать. Министр также выразил уверенность, что правоохранители обязательно найдут виновных.