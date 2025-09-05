МИД Германии назвал актом террора подрыв российских «Северных потоков»

Подрыв российских магистральных газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» стал актом террора. С таким заявлением выступил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью изданию India Today.

«Нет, мы только видели разрушения, и, конечно же, это был акт, я бы сказал, террора. Сейчас ведется расследование», — сказал министр.

Так он ответил на вопрос о расследовании подрыва и возможной роли Украины в случившемся.

Также Вадефуль подчеркнул, что полагается на систему правосудия Германии, и выразил уверенность, что правоохранители обязательно разберутся, кто виновен в подрыве «Северных потоков» и привлекут всех причастных к ответственности.