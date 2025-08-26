Патриотизм или расизм? Национальные флаги раскололи британское общество

Жители Британии стали все чаще вывешивать на улицах национальные флаги, из-за чего в обществе разразился большой скандал. Об этом сообщила газета The Guardian .

Силы в обществе, выступающие против расизма, опасаются, что национальный патриотизм британцев может стать лишь прикрытием для того, чтобы подняли голову ультраправые силы.

В свою очередь, их оппоненты называют предателями пожилую пару, которая сняла флаг с фонарного столба в деревне Ворчестершир недалеко от Бирмингема, и призывают «вернуть патриотизм сразу и для всех».

При этом местные органы власти выступают против того, чтобы флаги появлялись на фонарных столбах, но объясняют это не политикой, а нарушением закона. Они поддерживают людей, которые поднимают «Юнион Джек» или крест Святого Георгия над домом или в саду.

