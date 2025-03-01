Великобритания перестала быть сверхдержавой, но все еще пытается цепляться за этот статус, не желая осознавать, что сейчас ее воспринимают лишь «комнатной собачкой Америки». Об этом на своем YouTube-канале «Приключения Сэма в России» рассказал англичанин Сэм, переехавший в Россию 20 лет назад.

Англичанин признался, что разочаровался в Великобритании, которая продолжает считать себя сверхдержавой и не осознает своего страшного упадка. Он добавил, что воук-культура в стране уже вышла из-под контроля, но британцы не могут ей противостоять из-за прессинга властей.

«Что меня по-настоящему разочаровывает в Великобритании, — это колоссальная разница между реальностью и тем, что нам внушают по ТВ. <…> Похоже, все эти эксперты и понятия не имеют, что думают об этих проблемах обычные люди», — заявил мужчина.

По его словам, эксперты и сотрудники ВВС и эксперты принадлежат к среднему и высшему классам, поэтому им неизвестны трудности, с которыми сталкиваются простые британцы из-за иммиграции.

Сэм отметил, что он любит свою родину, но осознает, что она не способна справиться с имеющимися проблемами, потому и пришла в состояние упадка. При этом подчеркнул, что в России решают проблемы с мигрантами, поэтому здесь «никогда не увидите столь вопиющего антиобщественного поведения и хулиганства».

Ранее британские СМИ сообщили, что главарь банды насильников из Рочдейла Кари Абдул Рауф, осужденный за растление малолетних девочек, избежал депортации из страны и продолжает спокойно жить и работать в городе.