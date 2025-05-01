Патриотический забег, приуроченный к 80-летию Победы над фашизмом, пройдет в Ташкенте 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана .

Забег состоится в День памяти и почестей, который с 1999 года отмечают в стране. Участники преодолеют маршрут от мемориального комплекса «Братские могилы» до стадиона «Бунедкор». По данным ведомства, в мероприятии примут участие около двух тысяч человек.

Забег символизирует уважение к подвигу воинов, защищавших родину. Это не просто спортивное событие, но и напоминание молодым людям о важности мира и сохранения исторической памяти.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал созидательный труд универсальным рецептом благополучия. Он выразил благодарность ветеранам войны и труженикам тыла, которые восстанавливали страну из руин.