01 мая 2025 15:17 Патриотический забег к 80-летию Победы пройдет в Ташкенте 9 мая Фото: Медиасток.рф
Забег состоится в День памяти и почестей, который с 1999 года отмечают в стране. Участники преодолеют маршрут от мемориального комплекса «Братские могилы» до стадиона «Бунедкор». По данным ведомства, в мероприятии примут участие около двух тысяч человек.
Забег символизирует уважение к подвигу воинов, защищавших родину. Это не просто спортивное событие, но и напоминание молодым людям о важности мира и сохранения исторической памяти.
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созидательный труд универсальным рецептом благополучия. Он выразил благодарность ветеранам войны и труженикам тыла, которые восстанавливали страну из руин.
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