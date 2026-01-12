Патриарх Варфоломей фанатично стремится устранить влияние русского православия в странах Балтии, в этом его поддерживают британские спецслужбы, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«По поступающей в СВР информации, расчленивший православную Украину Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает свою раскольническую деятельность на православном церковном пространстве», — заявили в ведомстве.

По данным СВР, теперь внимание Варфоломея сфокусировано на балтийских государствах.

«Этот дьявол во плоти одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств», — объяснили в пресс-бюро.

На месте православия патриарх намерен утвердить подконтрольные Фанару церковные структуры. В этом ему помогают спецслужбы Великобритании, которые активно разжигают русофобию в европейских странах.

Также в СВР выяснили, что именно с подачи спецслужб Варфоломей достиг взаимопонимания с руководством балтийских стран в намерении внести раскол в русский православный мир.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна обратилась к украинскому послу в Вашингтоне из-за захватов православных храмов на Украине. По ее словам, заключение христиан в тюрьму «никогда не бывает хорошей идеей».