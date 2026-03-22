Патриарха Грузии Илию II похоронили в Сионском соборе в Тбилиси

В Тбилиси в Сионском кафедральном соборе завершились похороны патриарха Грузии Илии II. Об этом сообщило РИА «Новости».

Панихида продолжалась несколько дней. Почтить память патриарха пришли несколько тысяч верующих. Они стояли в очередях от двух до пяти часов.

В траурных мероприятиях также приняли участие представители духовенства и власти Грузии. После завершения богослужений гроб с телом Илии II переместили в Сионский собор.

Патриарх скончался в больнице 17 марта. Ему было 93 года. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года.

Сразу после смерти Илии II в Грузии объявили траур, продлившийся пять дней.