Патриарха Грузии Илию II похоронили в Сионском соборе в Тбилиси
В Тбилиси в Сионском кафедральном соборе завершились похороны патриарха Грузии Илии II. Об этом сообщило РИА «Новости».
Панихида продолжалась несколько дней. Почтить память патриарха пришли несколько тысяч верующих. Они стояли в очередях от двух до пяти часов.
В траурных мероприятиях также приняли участие представители духовенства и власти Грузии. После завершения богослужений гроб с телом Илии II переместили в Сионский собор.
Патриарх скончался в больнице 17 марта. Ему было 93 года. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года.
Сразу после смерти Илии II в Грузии объявили траур, продлившийся пять дней.
